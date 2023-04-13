Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні
Білорусь закликала сторони до перемир'я на кількох умовах.
Глава МЗС Білорусі Сергій Алейнік окреслив позицію Мінська щодо війни Росії проти України під час візиту до Угорщини, інформує
За його словами, Білорусь дотримується позиції Угорщини і вважає причини початку війни складними та комплексними, що призвело до колосальних жертв та мільйонів біженців.
"...позиція Мінська однозначна - треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори. Чим раніше - тим краще. Білорусь, як і Угорщина, - на боці миру", - сказав він, передає "
Алейнік додав, що "перемир'я" має бути оголошено "без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили".
"Всі питання територіальної, відновлювальної безпеки потрібно і можливо вирішувати за столом переговорів. Ми неодноразово наголошували на цій позиції...", - додав Алейнік.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда визнав, що на тлі війни в Україні в багатьох країнах зростає втома, виснаження та зневіра, проте чи сідати за стіл переговорів з агресором чи ні, має вирішувати влада України.
Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що зараз не час для переговорів із РФ, оскільки Україна проходить військовий етап.
США вважають, що будь-яке перемир'я зараз дасть можливість Росії зміцнитись і знову піти в атаку.