Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні

Білорусь закликала сторони до перемир'я на кількох умовах.

Глава МЗС Білорусі Сергій Алейнік окреслив позицію Мінська щодо війни Росії проти України під час візиту до Угорщини, інформує ZN.ua .

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За його словами, Білорусь дотримується позиції Угорщини і вважає причини початку війни складними та комплексними, що призвело до колосальних жертв та мільйонів біженців.

"...позиція Мінська однозначна - треба зупинити загибель людей, негайно оголосити перемир'я та розпочинати переговори. Чим раніше - тим краще. Білорусь, як і Угорщина, - на боці миру", - сказав він, передає " Белта ".

Алейнік додав, що "перемир'я" має бути оголошено "без права переміщення, перегрупування військ з обох сторін, без права перекидання зброї та боєприпасів, живої сили".

"Всі питання територіальної, відновлювальної безпеки потрібно і можливо вирішувати за столом переговорів. Ми неодноразово наголошували на цій позиції...", - додав Алейнік.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда визнав, що на тлі війни в Україні в багатьох країнах зростає втома, виснаження та зневіра, проте чи сідати за стіл переговорів з агресором чи ні, має вирішувати влада України.

Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що зараз не час для переговорів із РФ , оскільки Україна проходить військовий етап.

США вважають, що будь-яке перемир'я зараз дасть можливість Росії зміцнитись і знову піти в атаку.