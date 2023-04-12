Моравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та Bradley

Щоправда, Сили оборони досі не отримали озброєння, обіцяного ще у січні.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що США планують відправити Україні додаткові партії танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley, інформує ZN.ua.

Моравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та Bradley
© DefenseNews

"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців”,- зазначив політик, слова якого цитує "Укрінформ".

Що стосується Варшави, то там, на думку прем'єра, зробили все від себе залежне для постачання Україні військової допомоги. Моравецький нагадав, що зараз наша країна за гроші міжнародних інституцій купує зброю у Польщі.

"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, 4 квітня у Пентагоні заявили, що навчання українських військових на Abrams "почнуться незабаром". США досі працюють над закупівлею відповідного обладнання.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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