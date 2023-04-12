Моравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та Bradley
Щоправда, Сили оборони досі не отримали озброєння, обіцяного ще у січні.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів, що США планують відправити Україні додаткові партії танків Abrams та бойових машин піхоти Bradley, інформує
"Американці робитимуть додаткові поставки озброєння в Україну, зокрема, ми говорили про БМП Bradley, танки Abrams. Це вже питання для американців”,- зазначив політик, слова якого цитує "
Що стосується Варшави, то там, на думку прем'єра, зробили все від себе залежне для постачання Україні військової допомоги. Моравецький нагадав, що зараз наша країна за гроші міжнародних інституцій купує зброю у Польщі.
"Ці кошти потрапляють до Києва, а Київ замовляє в Польщі Rosomak (БТР), Rak (самохідні міномети), Krab (САУ), Piorun (ПЗРК) та багато інших видів зброї",- підкреслив прем'єр-міністр Польщі.
Нагадаємо, 4 квітня у Пентагоні заявили, що навчання українських військових на Abrams "почнуться незабаром". США досі працюють над закупівлею відповідного обладнання.