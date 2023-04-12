"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка

Боєприпаси часів СРСР є найбільш витребуваними у ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" передав Збройним силам України чергову партію 122-міліметрових артилерійських снарядів. Про це повідомляє інформаційний ресурс підприємства. Перед цим зброярі передали у війська танкові 125-мм снаряди, інформує ZN.ua.
© Укроборонпром

Саме у таких боєприпасах наші війська відчувають найгострішу потребу. Адже на озброєнні у ЗСУ переважають танки та гармати ще радянських часів. Снаряди, що випускаються у більшості країн НАТО, до них не підходять. Тому швидке налагодження випуску боєприпасів радянського зразка – а саме про них йдеться у повідомленні "Укроборонпрому" – є надзвичайно важливим завданням.

У концерні кажуть, що обидва снаряди – 122-мм артилерійський і 125-мм танковий – виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців. Ймовірно, йдеться про одну з країн, що раніше входила до колишнього Варшавського договору. Там могли зберегтися потужності, необхідні для виробництва "радянських" боєприпасів.


Іван Шевчук, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ активізували використання БПЛА, ймовірно, готуються до атак — ОК "Південь"Війська РФ активізували використання БПЛА, ймовірно, готуються до атак — ОК "Південь"
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території УкраїниВійська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України
Лівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уранЛівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уран
Німеччина передала Україні 155-мм снаряди та ракети для MLRSНімеччина передала Україні 155-мм снаряди та ракети для MLRS
Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України – ШольцПутін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України – Шольц
Війська РФ розміщують свою артилерію між житловими будинками на Кінбурнській косіВійська РФ розміщують свою артилерію між житловими будинками на Кінбурнській косі
Російські війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косуРосійські війська можуть підтягувати вогневі точки на Кінбурнську косу
"Их там нет": Росія оприлюднила заяву про те, що її війська ніколи не заходили на територію Запорізької АЕС"Их там нет": Росія оприлюднила заяву про те, що її війська ніколи не заходили на територію Запорізької АЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости