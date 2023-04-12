"Укроборонпром" відправляє у війська снаряди радянського зразка

Боєприпаси часів СРСР є найбільш витребуваними у ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" передав Збройним силам України чергову партію 122-міліметрових артилерійських снарядів. Про це повідомляє інформаційний ресурс підприємства. Перед цим зброярі передали у війська танкові 125-мм снаряди, інформує ZN.ua .

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Саме у таких боєприпасах наші війська відчувають найгострішу потребу. Адже на озброєнні у ЗСУ переважають танки та гармати ще радянських часів. Снаряди, що випускаються у більшості країн НАТО, до них не підходять. Тому швидке налагодження випуску боєприпасів радянського зразка – а саме про них йдеться у повідомленні "Укроборонпрому" – є надзвичайно важливим завданням.

У концерні кажуть, що обидва снаряди – 122-мм артилерійський і 125-мм танковий – виробляють спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням українських фахівців. Ймовірно, йдеться про одну з країн, що раніше входила до колишнього Варшавського договору. Там могли зберегтися потужності, необхідні для виробництва "радянських" боєприпасів.