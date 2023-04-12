Румунія придбає у США винищувачі F-35

Зараз до складу румунської авіації входять радянські літаки МиГ-21.

Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення про купівлю бойових літаків п’ятого покоління F-35. Закупівля нових винищувачів пов’язана з подальшою модернізацією повітряних сил країни та розширенням їхніх бойових спроможностей. Про це повідомляє сайт президента Румунії, інформує ZN.ua.

Румунія придбає у США винищувачі F-35
© Postimees

Повідомляється, що під час засідання Вищої ради національної оборони (CSAT) обговорили розвиток повітряних сил, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також високоточної зброї, у тому числі великого радіуса дальності. На засіданні також схвалили концепцію оснащення авіації Румунії літаками F-35.

У фінальній заяві йдеться про те, що бойові літаки F-35 оснащені сучасним обладнанням та здатні обмінюватися зашифрованою інформацією в реальному часі з повітряними й наземними системами. Через це їхню важливість для Румунії складно переоцінити.

“Ці винищувачі дозволять забезпечувати та утримувати перевагу в повітрі, що є обов’язковою умовою для забезпечення суверенітету у повітряному просторі країни та, за потреби, її оборони”, – зазначають у заяві Вищої ради нацбезпеки Румунії.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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