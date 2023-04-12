Румунія придбає у США винищувачі F-35
Зараз до складу румунської авіації входять радянські літаки МиГ-21.
Вища рада нацбезпеки Румунії ухвалила рішення про купівлю бойових літаків п’ятого покоління F-35. Закупівля нових винищувачів пов’язана з подальшою модернізацією повітряних сил країни та розширенням їхніх бойових спроможностей. Про це повідомляє
Повідомляється, що під час засідання Вищої ради національної оборони (CSAT) обговорили розвиток повітряних сил, засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також високоточної зброї, у тому числі великого радіуса дальності. На засіданні також схвалили концепцію оснащення авіації Румунії літаками F-35.
У фінальній заяві йдеться про те, що бойові літаки F-35 оснащені сучасним обладнанням та здатні обмінюватися зашифрованою інформацією в реальному часі з повітряними й наземними системами. Через це їхню важливість для Румунії складно переоцінити.
“Ці винищувачі дозволять забезпечувати та утримувати перевагу в повітрі, що є обов’язковою умовою для забезпечення суверенітету у повітряному просторі країни та, за потреби, її оборони”, – зазначають у заяві Вищої ради нацбезпеки Румунії.