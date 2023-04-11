Електронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язок

Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо сам призовник її ще не бачив.

Государственна дума Росії 11 квітня остаточно затвердила пакет поправок до російського законодавства про єдиний реєстр військовозобов'язаних, які мають не дозволити громадянам в жодному разі ухилитись від отримання повістки в армію, інформує ZN.ua .

Згідно з новим законодавством, реєстр військового обліку в Росії тепер формуватиметься в автоматизованому режимі.

Також закон передбачає можливість дублювання традиційних повісток в електронному вигляді – їх надсилатимуть у сервісі «Госуслуги». Електронна повістка буде вважатися врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті військовозобов'язаного не залежно чи він переглядав свій кабінет.

В російському законі уточнюється, що громадяни, які підлягають призову, зобов'язані отримувати повістки. Якщо призовник не отримав паперову повістку та видалив аккаунт у сервісі «Госуслуги», все одно вважатиметься, що він її отримав через сім днів після розміщення такої у спеціальному реєстрі повісток.

Водночас всім громадянам Росії, які отримали повістку, заборонено виїзд із країни до їх візиту до військкомату. У свою чергу ухилянтам можуть заборонити водити авто, якщо вони не прийшли до військомату впродовж трьох тижнів. Також вони не зможуть стати індивідуальними підприємцями, розпоряджатися нерухомістю чи брати кредити. Додаткові обмеження на власний розсуд зможе вводити і регіональна влада. Зокрема позбавляти таких осіб пільг чи відмовляти у наданні інших послуг.

Зарахування до запасу в РФ тепер може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян.

Як заявив під час обговорення в Госдумє голова комітету з оборони Андрєй Картаполов, нові правила отримання повісток в Росії торкнуться не лише призовників, а й усіх військовозобов'язаних.

Що ж стосується нового реєстру військовозобов’язаних РФ , то в ньому буде інформація про стан здоров'я та освіту призовника, місце проживання та роботи, наявність іноземного громадянства або посвідки на проживання в іншій країні.

На разі закон ще має схвалити ще Рада Федерації Росії та підписати президент.