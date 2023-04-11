Рада прийняла закон щодо реєстрації дітей на період тимчасової окупації українських територій Росією

Документ підтримали понад 300 депутатів.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон №8092 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зареєстрованого місця проживання неповнолітніх осіб на період тимчасової окупації Російською Федерацією території України». Документ підтримав 301 народний депутат, йдеться на сайті парламенту, інформує ZN.ua.

Рада прийняла закон щодо реєстрації дітей на період тимчасової окупації українських територій Росією
© Радио Свобода

Згідно з пояснювальною запискою до закону, на період тимчасової окупації українських територій Росією, зареєстрованим місцем проживання дітей пропонується вважати зареєстроване місце проживання їх батьків або інших законних представників чи одного з них, з ким проживає неповнолітня особа.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець припустив, що після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Владіміра Путіна за депортацію дітей РФ стане на постійній основі повертати раніше викрадених маленьких українців. Водночас за словами, засновника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, росіяни сполошилися після того, як повернення дітей стали масовішими, а МКС видав ордер на арешт не лише Путіна, а й Марії Львової-Бєлової.

Російські загарбники вивозять українських дітей з тимчасово окупованих районів нашої держави на територію РФ під виглядом «відпочинку» або «санаторного лікування». Подібні поїздки для маленьких українців ворог пропонує довірливим батькам, деякі з яких письмово погоджуються на це.





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