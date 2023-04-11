Річард Бренсон приїхав до Києва: мільярдер зустрівся з Володимиром Зеленським

Відомий британський мільярдер, підприємець Річард Бренсон приїхав до України. Тут він зустрівся із Володимиром Зеленським, а також став амбасадором UNITED24.

Детальніше про це розповідається у соціальних мережах: на сторінці самого президента, також на сторінці платформи в Instagram. "Зустрівся із засновником компанії Virgin Group та неприбуткового фонду Virgin Unite, британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став новим амбасадором UNITED24. Подякував за потужні меседжі на підтримку нашої країни у часи цієї війни проти російського агресора", - зазначається в дописі Зеленського.

Фото: instagram.com/u24.gov.ua

"Дуже важливо, що до цієї платформи долучаються нові відомі та впливові особистості. Одне з головних завдань – зберігати увагу світу до війни Росії проти України, яка триває вже понад рік, - також йдеться в пості. - Крім того, є дуже конкретні питання, щодо яких ми можемо працювати разом".

Фото: instagram.com/u24.gov.ua

"Річард Бренсон став амбасадором UNITED24! Деталі співпраці Бренсон обговорив з Президентом України Володимиром Зеленським під час особистої зустрічі у Києві. Сер Річард послідовно підтримує Україну з 2014 року. Тепер до нього долучаться і організації-партнери Virgin Unite. Річарде, дякуємо та вітаємо серед амбасадорів UNITED24!" – говориться на сторінці UNITED24, інформує Апостроф .

"Я з нетерпінням чекаю можливості використати глобальне охоплення та мережі Virgin Unite, щоб допомогти підтримати роботу United24 для народу України", - заявив Бренсон.

Фото: instagram.com/u24.gov.ua

Це вже не перша поїздка бізнесмена до нашої країни. Останній раз він був у Києві у червні 2022 року. Також Бренсон раніше вже мав зустріч з Володимиром Зеленським. Бізнесмен приїжджав, аби на власні очі побачити ситуацію в Україні та поспілкуватися про те, як міжнародний бізнес може допомогти.

Що стосується статків відомого підприємця, то Forbes оцінює їх в 3 мільярди доларів. Він володіє конгломератом компаній під торговою маркою Virgin, включаючи Virgin Galactic, яка запускає штучні супутники та продає квитки на туристичні космічні польоти.

Фото: instagram.com/richardbranson

Нагадаємо, Річард Бренсон – 72-річний англійський підприємець, засновник корпорації Virgin Group, до складу якої входить одна з найбільш відомих в останні роки Virgin Galactic, що розробляє літак для космічного туризму VSS Unity класу SpaceShipTwo.