ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24

Гвинтокрил збили на авдіївському напрямку.

Українські військові вдень у понеділок, 10 квітня, збили російський гелікоптер Мі-24, повідомляє пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.

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