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2023-04-10
ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-24
Гвинтокрил збили на авдіївському напрямку.
Українські військові вдень у понеділок, 10 квітня, збили російський гелікоптер Мі-24, повідомляє пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в
© Командування Повітряних сил ЗСУ / Facebook
"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24. Ворог не припиняє спроби наступальних дій на авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку", - йдеться в повідомленні, інформує
Анна Конюченко, ZN.ua