Бундесвер замовив партію всюдиходів на мільярд доларів

Поставки розраховані до 2030-го року.

Парламент Німеччини виділив один мільярд доларів на закупівлю всюдиходів BvS10 для Бундесверу. Бюджетний комітет схвалив закупівлю 227 броньованих гусеничних всюдиходів BvS10 MkIIB, повідомляє сайт установи, інформує ZN.ua.

Бундесвер замовив партію всюдиходів на мільярд доларів
Фото: CSWFoto

Закупівля схвалена в рамках програми Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV), що реалізується спільно зі Швецією. Бюджет проєкту становитиме 919 млн євро або ж 1 млрд доларів. Постачання планують розпочати з листопада 2025 року і завершити до 2030 року.

Програма CATV має зробити більш безпечним перевезення військ та матеріальних засобів. В основному зброї, боєприпасів, продовольства та спеціального обладнання, а також надати мобільність у важкопрохідній та гірській місцевості в екстремальних кліматичних умовах.

BvS10 будуть застосовувати для національної оборони та в інтересах НАТО в операціях, що проводять у різних районах світу Командуванням сил спеціального призначення KSK (Kommando Spezialkrafte), а також у міжнародних операціях щодо запобігання кризам та конфліктам.

Повністю амфібійний броньований автомобіль BvS10 заснований на характерній шарнірно-зчленованій системі кермового управління з подвійною кабіною, типовою для всюдиходів H?gglunds.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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