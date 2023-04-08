Бундесвер замовив партію всюдиходів на мільярд доларів

Поставки розраховані до 2030-го року.

Парламент Німеччини виділив один мільярд доларів на закупівлю всюдиходів BvS10 для Бундесверу. Бюджетний комітет схвалив закупівлю 227 броньованих гусеничних всюдиходів BvS10 MkIIB, повідомляє сайт установи , інформує ZN.ua .

Фото: CSWFoto

Закупівля схвалена в рамках програми Collaborative All-Terrain Vehicle (CATV), що реалізується спільно зі Швецією. Бюджет проєкту становитиме 919 млн євро або ж 1 млрд доларів. Постачання планують розпочати з листопада 2025 року і завершити до 2030 року.

Програма CATV має зробити більш безпечним перевезення військ та матеріальних засобів. В основному зброї, боєприпасів, продовольства та спеціального обладнання, а також надати мобільність у важкопрохідній та гірській місцевості в екстремальних кліматичних умовах.

BvS10 будуть застосовувати для національної оборони та в інтересах НАТО в операціях, що проводять у різних районах світу Командуванням сил спеціального призначення KSK (Kommando Spezialkrafte), а також у міжнародних операціях щодо запобігання кризам та конфліктам.

Повністю амфібійний броньований автомобіль BvS10 заснований на характерній шарнірно-зчленованій системі кермового управління з подвійною кабіною, типовою для всюдиходів H?gglunds.