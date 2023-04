Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню

Східне командування НВАК оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю.

Китайські військові вчаться брати острів Тайвань в оточення й патрулюють у бойовій готовності. Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню, інформує ZN.ua .

«Східне командування Національно-визвольної армії Китаю оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю та проведення спільних навчань по оточенню Тайваню», – сказано у Twitter Міністерства оборони Тайваню.