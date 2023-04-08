Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню

Східне командування НВАК оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю.

Китайські військові вчаться брати острів Тайвань в оточення й патрулюють у бойовій готовності. Про це повідомило Міністерство оборони Тайваню, інформує ZN.ua .

«Східне командування Національно-визвольної армії Китаю оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю та проведення спільних навчань по оточенню Тайваню», – сказано у Twitter Міністерства оборони Тайваню.

PLA's Eastern Theater Command has announced to conduct combat-readiness patrols and joint exercises encircling #Taiwan starting today. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly with our assets to defend our country. pic.twitter.com/Dq1f3fKBee — ??? Ministry of National Defense, R.O.C. ?? (@MoNDefense) April 8, 2023

Згідно із повідомленням, патрулювання та навчання розпочинаються сьогодні, 8 квітня. В оборонному відомстві Тайваню заявили, що «уважно слідкуватимуть за ситуацією і вживатимуть відповідних заходів для захисту власної країни».