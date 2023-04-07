У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
У відомстві заявили, що "Україна не торгує своїми територіями".
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи пропозиції президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви віддати Росії Крим задля припинення війни, заявив, що Україна не торгуватиме територіями в обмін на "мир". Про це він
"Маємо чітко зазначити: Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі", — зазначив речник українського МЗС.
Він додав, що зусилля задля відновлення миру в Україні повинні базуватись на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності нашої країни відповідно до принципів Статуту ООН.