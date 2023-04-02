Globe and Mail: Кремль через Twitter намагається налаштувати користувачів у Канаді проти допомоги Україні
Дослідження показало, що досить помітний відсоток канадців не можуть розпізнати російську брехню і лишаються вразливими до інформаційних кампаній Москви, інформує
Прокремлівські акаунти в Twitter «використовують як зброю» користувачів соціальних мереж крайніх правих і крайніх лівих політичних поглядів у Канаді, щоб підірвати підтримку України, йдеться в новому звіті канадських і американських дослідників.
У звіті «Ворог мого ворога» проаналізована дворічна активність у Twitter включно з періодом напередодні військового нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року. В ньому простежується, як сторінки, пов'язані з публікаціями президента Владіміра Путіна, поширювали прокремлівські наративи в канадських дискусіях у Twitter, - пише видання
Звіт був опублікований у середу Центром штучного інтелекту, даних і конфліктів Університету Реджайни, а також Коледжем інформаційних досліджень Університету Меріленда і некомерційною організацією Digital Public Square в Торонто. Фінансування цієї роботи здійснюється за рахунок коштів урядів Канади та США.