WSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затримання

Редакція газети вважає, що Кремль взяв журналіста як заручника для обміну, інформує ZN.ua.

WSJ розповіла, що російські спецслужби стежили за журналістом Гершковичем до затримання
© Evan Gershkovich/Facebook

Російські спецслужби стежили за журналістом видання The Wall Street Journal Еваном Гершковичем до його затримання. Про це йдеться у матеріалі WSJ під назвою «Еван Гершкович любив Росію – країну, яка від нього відвернулася».

Видання наголошує, що за Гершковичем стежили співробітники російських спецслужб, коли він виконував одне з редакційних завдань. Силовики знімали пересування журналіста на камеру. Зокрема, це було помічено під час його поїздки до Пскова.

Також журналіст припускав, що телефон прослуховують.

Крім того, як стверджує WSJ, силовики чинили тиск на джерела журналіста в Росії, щоб ті не спілкувалися з ним і не давали йому жодної інформації.

Журналіст Пьотр Козлов із посиланням на джерела стверджує, що стеження, затримання та доставку Гершковича з Єкатеринбурга до Москви організував департамент військової контррозвідки ФСБ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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