В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка

Однак Росії потрібне не тільки поповнення людських ресурсів, а й техніки, інформує ZN.ua.

В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Згідно з інформацією російських ЗМІ влада РФ готується розпочати велику військову кампанію з набору додаткових 400 000 військових. При чому цю кампанію в Росії подаватимуть як залучення добровольців, професійних кадрів, а не як нову обов’язкову мобілізацію.

«Існує реалістична ймовірність того, що на практиці ця різниця буде розмитою, і що регіональна влада намагатиметься досягти встановлених цілей набору, примушуючи чоловіків вступати до війська», - зазначають у свою чергу аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Вони підкреслюють, що російська влада, ймовірно, обрала нібито «волонтерську модель», щоб задовольнити дефіцит персоналу, але паралельно мінімізувати внутрішні інакомислення. Адже дуже малоімвірно, що кампанія залучить 400 000 справжніх добровольців.

«Однак відновлення військової потужності Росії в Україні вимагатиме не лише персоналу; Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз», - додають експерти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/U2ty7b1e7h

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/QweoSriH6U

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 30, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





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