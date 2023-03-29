Ми претендуємо не більше, ніж на кожен квадратний метр власної території – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не демонструє сигнали щодо початку конструктивних переговорів. Про це він повідомив в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

"Я сидів з ним в Анталії, але дотримувався тоді правил гігієни, яких дотримувався б і зараз, якби знову з ним зустрівся", – зазначив Кулеба, відповідаючи на питання про те, чи сів би він за стіл переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

На уточнююче запитання, що він має на увазі під "дотриманням правил гігієни", міністр підкреслив: "Ніяких рукостискань, ніяких спільних фотографій".

"Руки Лаврова в крові. Врешті-решт його буде притягнуто до відповідальності за співучасть в агресивній війні та воєнних злочинах. Це – його майбутнє. Я в цьому не сумніваюся. Але поки що, якщо це послужить моїй країні, я б сів за стіл переговорів з будь-ким", – сказав він.

Водночас глава українського МЗС вказав, що наразі не бачить "жодних сигналів з боку Росії, що вона готова до дипломатичного шляху", оскільки РФ , як і раніше, залишається зосередженою "на досягненні всіх своїх цілей в Україні військовим шляхом".

Кулеба також наголосив, що метою України є відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми претендуємо не більше, ніж на кожен квадратний метр власної території", – додав він.