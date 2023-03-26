У ЄС запропонували виключити з союзу Угорщину: «Країна працює на зовнішніх ворогів»

Політолог Микола Давидюк в інтерв'ю ZAXID.NET розповів, як у Європейському Союзі вирішили питання з Угорщиною, яка підігравала російським окупантам.

"Твоя свобода завершується там, де завершується свобода інших людей, і ось тут якраз таки право голосу і право вето Угорщини почало впливати на право вето інших країн і почало впливати на свободу інших країн. Ну і, зрозуміло, технічно знайшли рішення, яким чином обійти Угорщину. Це підтверджує той інсайт, який я говорив в вашому каналі, що Фінляндія ще раніше підняла питання, що якщо Угорщина буде блокувати, якщо не знайдуть механізми блокування її блокування, вибачте за тавтологію, то Фінляндія вже тоді пропонувала виключити Угорщину з Європейського Союзу як країну, яка не відповідає цінностям, як країну, яка працює на зовнішніх ворогів, як країну, яка потонула в зовнішній корупції і не думає про справи внутрішні", — заявив Микола Давидюк.

Тому, за словами експерта, Брюссель продемонстрував Угорщині, що їхнє право не виключне.

"Після цього запросили Орбана на вечерю до пана Макрона, де йому чітко-ясно все пояснили, розказали і сказали, що такі речі робити не можна, тому що вони впливають на загальну єдність континенту, і якщо так підігрувати окупантам, то зрозуміло, що програє весь континент. Ну і, власне, на вечері з Макроном Орбан зрозумів дуже багато внутрішніх питань", — додав політолог.