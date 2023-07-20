Син конструктора російських дронів "Ланцет" працює в ООН

Він живе в британії мінімум з 16 років.

Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який брав участь у виробництві дронів-камікадзе "Ланцет" для армії РФ, володіє квартирою за майже 2 млн доларів у центрі Лондона. Його син Лаврентій при цьому працює в Інституті проблем роззброєння ООН. Про це повідомляє російське видання "Важные истории", інформує ZN.ua.

Син конструктора російських дронів
Фото з соцмереж

Дружина і син конструктора російських бойових дронів — Світлана і Лаврентій Захарови — з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів. Видання уточнює, що Велика Британія ввела санкції щодо компанії-виробника дронів — ТОВ ЦСТ, але не щодо сім'ї Захарових.

Натомість у бізнесі з виробництва дронів бере участь сім'я Захарова — дружина Світлана, син Микита і дочка Марія, адже для виробництва "Ланцетів" використовують іноземні комплектовання, які заборонено постачати в Росію через санкції.

Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року — з 16-річного віку. У Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту — ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, а потім ступінь магістра конфліктології Лондонської школи економіки.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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