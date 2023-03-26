Польська армія сягнула кількості у 160 тисяч осіб
ЗС Польщі мають стати одними з найсильніших у Європі.
Польська армія стрімко нарощує чисельність своєї армії та може стати однією з найчисельніших в Європі. Про це повідомив віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє
Відомо, що зараз у Польщі оборонні структури намагаються реалізувати план зі створення найпотужніших сухопутних військ в Європі, щоб убезпечити себе від будь-якого ворога.
"Якщо ми доведемо до кінця наші плани, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", – сказав Блащак.