Польська армія сягнула кількості у 160 тисяч осіб

Польська армія стрімко нарощує чисельність своєї армії та може стати однією з найчисельніших в Європі. Про це повідомив віцепрем’єр та міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Polskeradio .

Відомо, що зараз у Польщі оборонні структури намагаються реалізувати план зі створення найпотужніших сухопутних військ в Європі, щоб убезпечити себе від будь-якого ворога.

"Якщо ми доведемо до кінця наші плани, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", – сказав Блащак.