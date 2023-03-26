FT: Росія може втратити участь в розвитку АЕС в Угорщині, Орбан веде переговори з Францією

Перехід на французькі технології став би серйозною зміною позиції Віктора Орбана, який досі був лояльним до Москви, інформує ZN.ua.

FT: Росія може втратити участь в розвитку АЕС в Угорщині, Орбан веде переговори з Францією
© Magyarorsz?g Korm?nya / flickr.com

Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її ролі в угорській ядерній програмі. Це врешті може призвести до того, що Росія не буде більше брати участь в розвитку єдиної угорської атомної електростанції.

Якщо цей перехід вдасться втілити, це стане серйозною зміною в проросійській позиції уряду Віктора Орбана на тлі тиску з боку інших країн ЄС, які хочуть запровадити санкції проти російського ядерного експорту через вторгнення в Україну, - пише Financial Times. Будапешт виступав проти таких санкцій.

Видання додає, що це також підкреслить відкритість Орбана до прагматичної співпраці з ЄС і НАТО в ключових стратегічних питаннях, попри його євроскептичну риторику, критику на адерсу Брюсселя і антагонізм між його націоналістичним режимом і іншими органами влади в ЄС. Будапешт почав переоцінку флагманського проекту в рамках його сумнівної економічної співпраці з Росією. Йдеться про розширення АЕС Пакш. Цей проект веде державна російська компанія «Росатом». Крім того, він профінансованих за рахунок російської державної позики.


Лесь Димань, ZN.ua





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