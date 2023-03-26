FT: Росія може втратити участь в розвитку АЕС в Угорщині, Орбан веде переговори з Францією

Угорщина почала переговори з Францією про збільшення її ролі в угорській ядерній програмі. Це врешті може призвести до того, що Росія не буде більше брати участь в розвитку єдиної угорської атомної електростанції.

Якщо цей перехід вдасться втілити, це стане серйозною зміною в проросійській позиції уряду Віктора Орбана на тлі тиску з боку інших країн ЄС, які хочуть запровадити санкції проти російського ядерного експорту через вторгнення в Україну, - пише Financial Times . Будапешт виступав проти таких санкцій.

Видання додає, що це також підкреслить відкритість Орбана до прагматичної співпраці з ЄС і НАТО в ключових стратегічних питаннях, попри його євроскептичну риторику, критику на адерсу Брюсселя і антагонізм між його націоналістичним режимом і іншими органами влади в ЄС. Будапешт почав переоцінку флагманського проекту в рамках його сумнівної економічної співпраці з Росією. Йдеться про розширення АЕС Пакш. Цей проект веде державна російська компанія «Росатом». Крім того, він профінансованих за рахунок російської державної позики.