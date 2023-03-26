Іран може створити ядерну зброю за кілька місяців, якщо вирішить це зробити — Міллі

Ірану знадобиться лише кілька місяців для створення ядерної зброї, якщо Тегеран прийме відповідне рішення. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє WSJ .

Оцінка генерала Міллі дає значно коротші терміни того, як швидко Тегеран може стати ядерною державою, на відміну від інших оцінок західних офіційних осіб, що збільшує занепокоєння з приводу прогресу в іранській ядерній програмі.

«З моменту прийняття рішення Іраном... Іран міг би виготовити розщеплюваний матеріал для ядерної зброї менш ніж за два тижні, і йому знадобиться ще кілька місяців, щоб виготовити справжню ядерну зброю», - сказав Міллі у своїй вступній заяві перед підкомітетом з питань асигнувань Палати представників Конгресу США з питань оборони.

Цей прогноз перегукується з нещодавніми оцінками інших американських офіційних осіб. Заява генерала Міллі супроводжувалася попередженням про те, що США не дозволять Ірану мати «розгорнуту ядерну зброю».

«Ми, військові Сполучених Штатів, розробили кілька варіантів, які наше національне керівництво має розглянути, якщо або коли Іран коли-небудь вирішить розробити справжню ядерну зброю», - сказав Міллі.

Американські спецслужби заявили в лютому, що Тегеран зараз не робить кроків, які були б необхідні для перетворення отриманого ним матеріалу на ядерну бомбу.

Переговори про відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли за часів Дональда Трампа у 2018 році, зайшли в глухий кут минулого року.

Іран завжди заявляв, що його ядерна програма має виключно мирні цілі. Однак у 2015 році атомне агентство ООН дійшло висновку, що Тегеран здійснював програму створення ядерної зброї принаймні до 2003 року.

У минулому американські посадовці здебільшого уникали публічних коментарів щодо того, скільки часу знадобиться Ірану для створення ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити. Однак у приватних розмовах чиновники США давали зрозуміти, що, на їхню думку, Тегеран може створити ядерну зброю приблизно за рік.

Інші західні посадовці повторили ці оцінки. У січні 2020 року колишній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Ірану може знадобитися від одного до двох років для створення ядерної зброї. Деякі ізраїльські посадовці назвали схожі терміни.

У грудні колишній інспектор з озброєнь, президент Інституту науки і міжнародної безпеки Девід Олбрайт заявив, що Іран може створити свою першу ядерну зброю за шість місяців. Однак інші вважають, що Ірану може знадобитися від одного до трьох років, щоб розробити більш ефективну зброю.

«Немає сумнівів, що Іран може створити ядерну зброю, як тільки отримає розщеплюваний матеріал, але я думаю, що існує величезна невизначеність щодо того, як швидко він може це зробити. Ми просто не знаємо, як швидко Іран може відновити і завершити дослідження і розробки, які він проводив до 2003 року», - сказав директор Королівського центру близькосхідних досліджень в Університеті Брандейса Гері Семор.

Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Генрі Роум, сказав, що оцінки, які називають коротші терміни щодо можливості виготовлення Іраном ядерної зброї можуть мати вплив на політиків.

«Якщо оцінка полягає в тому, що вікно становить кілька місяців, а не більше року, то це чинитиме більший тиск на політиків, змушуючи їх діяти набагато швидше, коли справа доходить до прийняття рішення про військові дії», - сказав Роум.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому безпосередньо не торкнулася оцінки генерала Міллі щодо розробки зброї Іраном.

«Сполучені Штати віддані тому, щоб ніколи не дозволити Ірану отримати ядерну зброю. Ми вважаємо, що дипломатія є найкращим способом досягнення цієї мети, але президент Байден також чітко дав зрозуміти, що ми не відкидаємо жодного варіанту», - сказала вона.