У парламенті Швеції проголосували за вступ країни до НАТО

За результатами голосування, 269 голосів "за" і 37 — "проти", інформує ZN.ua.

У парламенті Швеції проголосували за вступ країни до НАТО
© pixabay.com

Шведський парламент проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Aftonbladet.

У виданні зазначають, що відтоді як у травні 2022 року партія соціал-демократів змінили свою позицію щодо членства в НАТО, широка більшість у парламенті виявляла бажання приєднатися до Альянсу.

Сьогодні було ухвалено фактичне рішення після голосування в парламенті з результатом 269 "за" і 37 голосів "проти".

Водночас зазначається, що для вступу Швеції до НАТО необхідно, щоб Туреччина та Угорщина ратифікували заявку Швеції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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