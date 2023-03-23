У парламенті Швеції проголосували за вступ країни до НАТО

Шведський парламент проголосував за вступ країни до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Aftonbladet.

У виданні зазначають, що відтоді як у травні 2022 року партія соціал-демократів змінили свою позицію щодо членства в НАТО, широка більшість у парламенті виявляла бажання приєднатися до Альянсу.

Сьогодні було ухвалено фактичне рішення після голосування в парламенті з результатом 269 "за" і 37 голосів "проти".

Водночас зазначається, що для вступу Швеції до НАТО необхідно, щоб Туреччина та Угорщина ратифікували заявку Швеції.