Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії

За словами головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, вони прагнуть зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми, інформує ZN.ua.

Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Високий представник ЄС Жозеп Борель, під час виступу на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі, заявив, що Євросоюз готує нову місію до Молдови, на тлі заяв про бажання Росії дестабілізувати ситуацію у країні. Про це повідомляє Європейська правда.

Головний дипломат ЄС побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки.

"Ми хочемо більш системно застосовувати модель "навчати й оснащувати", а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію - для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам", — зазначив він

Водночас Боррель додав, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми.

Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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