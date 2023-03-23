Євросоюз планує відправити до Молдови нову місію для протидії впливу Росії

Високий представник ЄС Жозеп Борель, під час виступу на Форумі з питань оборони і безпеки ім. Шумана у Брюсселі, заявив, що Євросоюз готує нову місію до Молдови, на тлі заяв про бажання Росії дестабілізувати ситуацію у країні. Про це повідомляє Європейська правда.

Головний дипломат ЄС побіжно згадав про плани створити цивільну місію ЄС для Молдови, говорячи про адаптацію моделі цивільних місій Євросоюзу загалом і наводячи приклади переважно з Африки.

"Ми хочемо більш системно застосовувати модель "навчати й оснащувати", а не лише пропонувати навчання. Цей підхід показав хороші результати у Нігері й Сомалі. Зараз ми готуємо нову місію - для Республіки Молдова, щоб посилити спроможність країни протидіяти гібридним загрозам", — зазначив він

Водночас Боррель додав, що ЄС хоче зробити у своїх місіях більший акцент на запобіганні кризових ситуацій, замість того, щоб реагувати вже після появи проблеми.

Консультувати молдовських колег будуть європейські фахівці з поліції, митної служби, юстиції, фахівці з боротьби з кібератаками та дезінформацією.