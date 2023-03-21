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2023-03-21
У МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до Москви
Міністерка Закордонних справ Анналена Бербок назвала "сумним" візит лідера Китаю до РФ, інформує
© МЗС України
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, після зустрічі парламентської групи партії "Зелених", назвала візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви "сумним", а також звернулася до КНР із закликом активніше сприяти справедливому миру в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.
"Я вважаю це сумним", – зазначила Бербок.
Очільниця німецького МЗС зауважлила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за мир у світі.
Михайло Яровенко, ZN.ua