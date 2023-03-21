У МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до Москви

Міністерка Закордонних справ Анналена Бербок назвала "сумним" візит лідера Китаю до РФ, інформує ZN.ua.

У МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до Москви
© МЗС України

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, після зустрічі парламентської групи партії "Зелених", назвала візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви "сумним", а також звернулася до КНР із закликом активніше сприяти справедливому миру в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю це сумним", – зазначила Бербок.

Очільниця німецького МЗС зауважлила, що Китай як постійний член Ради безпеки ООН несе особливу відповідальність за мир у світі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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