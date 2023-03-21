У МЗС Німеччини відреагували на приїзд Сі Цзьньпіна до Москви

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, після зустрічі парламентської групи партії "Зелених", назвала візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви "сумним", а також звернулася до КНР із закликом активніше сприяти справедливому миру в Україні. Про це повідомляє Укрінформ.

"Я вважаю це сумним", – зазначила Бербок.