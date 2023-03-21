У Генштабі назвали мету вибухів у Джанкої
Напередодні в тимчасово окупованому місті пролунали щонайменше вісім вибухів, інформує
Вибухи, які ввечері 20 березня пролунали у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення російських військових на півдні України, заявив під час
На запитання журанлістів, чи вплинуть вибухи у Джанкої на постачання окупантів боєприпасів до Криму та інших територій України, Баранов відповів: "Що стосується Джанкоя, то Чорноморському флоту - ні, бо інші залізничні вузли ще знаходяться, зокрема, Сімферополь, ближче до баз чорноморського флоту. А що стосується нашої території – так. Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або до Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території".