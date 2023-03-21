У Генштабі назвали мету вибухів у Джанкої

Вибухи, які ввечері 20 березня пролунали у місті Джанкой у тимчасово окупованому Криму, мали на меті зупинити повністю або частково логістичне забезпечення російських військових на півдні України, заявив під час брифінгу тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління бойових ударних систем Генштабу ЗСУ полковник Сергій Баранов.

На запитання журанлістів, чи вплинуть вибухи у Джанкої на постачання окупантів боєприпасів до Криму та інших територій України, Баранов відповів: "Що стосується Джанкоя, то Чорноморському флоту - ні, бо інші залізничні вузли ще знаходяться, зокрема, Сімферополь, ближче до баз чорноморського флоту. А що стосується нашої території – так. Джанкой є одним із вузлів, які є на гілці логістичного шляху, який, наприклад, йде до Мелітополя або до Херсона. Тому одна з причин нанесення такого ураження була якраз або повне зупинення, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території".