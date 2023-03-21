Безпілотники атакували нафтопровід "Дружба" в Росії: вчетверте за кілька днів

Безпілотники атакували територію нафтоперекачувальної станції "Дружба" у Брянській області вчетверте за кілька днів. Про це повідомляють російські ЗМІ та Телеграм-канали.

Так, за даними каналу ASTRA , дрон скинув боєприпас на територію нафтопроводу все в тому ж селищі Дружба Новозибківського району Брянської області.

На цей раз з безпілотника було скинуто боєприпас.

Станція розташована за 27 км від кордону з Білоруссю. І попередній відомий інцидент там стався 15 березня. Тоді на об'єкті нібито знайшли вибухові пристрої, скинуті з дрону.

Про решту інцидентів російські ЗМІ замовчали Але, за твердженням каналу Baza , останній інцидент у Брянській області був саме четвертим.

Показово, що за словами офіційного представника "Транснафти", якій належить об'єкт, Ігоря Дьоміна, протягом 2023 року НПС "Новозибків" перекачування нафти не здійснює, резервуарний парк порожній.

На тлі цієї версії чергова атака на об'єкт виглядає малозрозумілою.

Нагадаємо, в останній день зими Міністерство оборони Росії дало брифінг, в якому повідомило, що українські безпілотники атакували деякі об'єкти в Росії .