Росія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідка

Та армія агресора й далі "не є ефективною, забезпеченою та належним чином навченою", інформує ZN.ua.

Росія щомісяця мобілізує по 20 тисяч військових — розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Представник ГУР МО Андрій Юсов розповідає, що мобілізація в Росії триває постійно - щомісяця країна-агресор призиває у військо по 20 тисяч людей. Про це пише "Суспільне".

"Цей процес триває. І в рамках прихованої мобілізації щомісяця рашистам вдається близько 20 тисяч осіб мобілізувати. Додатково. Також готуються нові мобілізаційні заходи", - розповів Юсов.

Він зауважив, що все це свідчить, що проведення мобілізації, яка була офіційно оголошена, не допомогло покрити всі потреби окупаційних сил - "армія не є ефективною, не є забезпеченою, належним чином навченою". Підтвердженням цього є й втрати росіян серед особового складу на полі бою.

Ба більше, моральний стан тих, кого вже мобілізували, дуже низький.

"Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", – сказав представник ГУР, додаючи, що саме загороджувальні загони допомагають тому, що мобілізовані російські солдати масово не тікають з поля бою.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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