Німеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі Моравецький

Російський диктатор та президент РФ Владімір Путін напав на Україну, бо був впевненим – Європа "лінива" та "слабка". Попри таку думку увесь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України. Але Німеччина найбільш за інших вагається, повідомив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина – це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", – заявив Моравецький.