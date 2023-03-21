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2023-03-21
Німеччина – це Гамлет: прем'єр-міністр Польщі Моравецький
Таку заяву Матеуш Моравецький зробив на тлі нерішучості Німеччини щодо війни Росії проти України, інформує
© Facebook/Donald Tusk
Російський диктатор та президент РФ Владімір Путін напав на Україну, бо був впевненим – Європа "лінива" та "слабка". Попри таку думку увесь цивілізований світ об'єднався заради перемоги України. Але Німеччина найбільш за інших вагається,
"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: Deutschland ist Hamlet, Німеччина – це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", – заявив Моравецький.
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua