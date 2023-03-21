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2023-03-21
НАТО збільшить кордон з Росією удвічі – Столтенберг
Це станеться автоматично після приєднання Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, інформує
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Довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі після того, як до Альянсу приєднається Фінляндія. Про це
"Путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - йдеться у заяві Столтенберга.
Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua