НАТО збільшить кордон з Росією удвічі – Столтенберг

Довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі після того, як до Альянсу приєднається Фінляндія. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції.

"Путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - йдеться у заяві Столтенберга.