Росія залишатиметься проблемою ще протягом наступного покоління, якщо не довше — прем'єр Литви

Росія не зміниться у найближчому майбутньому, вона залишатиметься проблемою як мінімум на покоління, вважає прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Під час інтерв'ю "Європейській правді" він заявив, що влада у Кремлі не здається вразливою і не полишає намірів продовжувати існувати, як імперія.

"Громадянське суспільство повністю придушене, а опозиція — або знищена, або у в'язницях, або втекла з Росії на Захід. Ніщо не свідчить про зміни. Тож можна припустити, що Росія не зміниться в найближчому майбутньому", — сказав Каріньш.

Через те, що у Москві розуміють лише силу, посилюватися повинна і Європа, переконує Каріньш. Та він констатує, що в Україні РФ зіштовхнулася з таким опором, якого Кремль не очікував.

"Росія залишиться, і вона залишатиметься проблемою протягом наступного покоління або навіть довше. Я не думаю, що це короткострокова проблема", — резюмував прем'єр.