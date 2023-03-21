Росія залишатиметься проблемою ще протягом наступного покоління, якщо не довше — прем'єр Литви
Він констатував, що Кремль не очікував опору, з яким окупаційні війська зіштовхнулися в Україні, інформує
Росія не зміниться у найближчому майбутньому, вона залишатиметься проблемою як мінімум на покоління, вважає прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш. Під час інтерв'ю
"Громадянське суспільство повністю придушене, а опозиція — або знищена, або у в'язницях, або втекла з Росії на Захід. Ніщо не свідчить про зміни. Тож можна припустити, що Росія не зміниться в найближчому майбутньому", — сказав Каріньш.
Через те, що у Москві розуміють лише силу, посилюватися повинна і Європа, переконує Каріньш. Та він констатує, що в Україні РФ зіштовхнулася з таким опором, якого Кремль не очікував.
"Росія залишиться, і вона залишатиметься проблемою протягом наступного покоління або навіть довше. Я не думаю, що це короткострокова проблема", — резюмував прем'єр.