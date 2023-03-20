Головний прокурор МКС: ордер на арешт Путіна виданий пожиттєво

"Для воєнних злочинів немає терміну давності".

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що ордер на арешт російського диктатора Владіміра Путіна виданий пожиттєво і не матиме терміну давності. Про це повідомляє ВВС Radio 4.

"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон, і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – зазначив Хан.

Головний прокурор додав, що ордер на арешт може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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