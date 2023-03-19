Росія хоче паспортизувати 80% населення окупованих територій – Федоров

Росіяни посилюють примусову паспортизацію населення.

Росія хоче паспортизувати 80% населення окупованих територій – Федоров
© Українські новини

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти мають план, згідно з яким половина жителів окупованих територій України навесні отримає російські паспорти, а 80 відсотків цього населення мають отримати громадянство країни-агресора до вересня.

За його словами, життєдіяльність українців на окупованих територіях всіляко обмежується, без російського паспорта неможливо підключити інтернет у квартирі, отримати перепустку для виїзду в інший регіон або отримати соціальні виплати.

"Ворог йде на такі дії, тому що хоче зробити якнайбільше людей співучасниками своїх злочинів", - заявив Федоров, слова якого цитує УНІАН.

Представник місцевого уряду додав, що окупанти мають намір вивезти понад 1 млн. тонн зерна з підконтрольної їм частини Запорізької області, використовуючи для цього порти в Бердянську та Маріуполі, а також залізничне сполучення з Росією. На думку Федорова, це крадіжка української власності.

«Прийняте на початку березня окупаційною адміністрацією Запорізької області на півдні України рішення визнати місто Мелітополь «столицею» цього регіону доводить, що росіяни мають мало шансів захопити Запоріжжя. Влада в Кремлі усвідомлює, що це вкрай малоймовірно», — оцінило у недільному звіті Міністерство оборони Великобританії.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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