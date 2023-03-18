Командування РФ прагне взяти в кільце Авдіївку — Дмитрашківський
На авдіївському напрямку окупанти зазнали досить значних втрат в живій силі та техніці, інформує
Російське командування прагне взяти в кільце Авдіївку, заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в
"Саме місто їм не потрібне, а їм треба локалізувати всі сили оборони, які знаходяться в цьому місті. Поки що всі ці спроби марні, і власне, очікуємо, що буде далі", - наголосив Дмитрашківський.
Протягом минулої доби окупанти 21 раз намагалися атакувати позиції ЗСУ в районі Авдіївки та Мар'їнки. Однак, за словами речника, на жодному з бойових рубежів вони не досягли успіху.
Дмитрашівський зазначив, що два тижні тому на Авдіївському напрямку окупанти досить сильно намагалася атакувати, однак зазнали значних втрат в техніці та живій силі.