США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України

Винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності, заявили в Держдепі США, інформує ZN.ua.

США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України
© U.S. Department of State/Flickr

Сполучені Штати Америки взагалі не сумніваються в тому, що Росія та її збройні сили, як регулярні війська, так і найманці, скоюють воєнні злочини в Україні. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу.

"Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні", - сказав Прайс.

США також прокоментували рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду є незалежною особою і приймає власні судові рішення на основі наявних у нього доказів. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - сказано у заяві Білого дому.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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