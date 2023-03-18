США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України

Сполучені Штати Америки взагалі не сумніваються в тому, що Росія та її збройні сили, як регулярні війська, так і найманці, скоюють воєнні злочини в Україні. Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс під час відеобрифінгу .

"Немає жодних сумнівів, що Росія вчиняє воєнні злочини та звірства в Україні", - сказав Прайс.

США також прокоментували рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду є незалежною особою і приймає власні судові рішення на основі наявних у нього доказів. Винні у воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - сказано у заяві Білого дому.