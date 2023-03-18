Більше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбу
Водночас, передбачена низка випадків, коли шлюб можна розірвати за місяць, інформує
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендував Раді прийняти за основу проєкт Закону України про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо зміни терміну розгляду заяв про розірвання шлюбу,
Члени Комітету підтримали ідею надати подружжю більше часу для ухвалення рішення про розірвання шлюбу.
Для подружжя, яке не має дітей
Водночас, у законопроекті будуть розширені та більш чітко виписані підстави для розірвання шлюбу протягом одного місяця. Пришвидшена процедура застосовуватиметься в разі:
- здійснення одним із подружжя домашнього насильства стосовно іншого з подружжя або його дітей, що підтверджено рішенням суду, що набрало законну силу;
- ухвалення до подання заяви про припинення шлюбу рішення подружжя про окреме проживання;
- встановлення факту проживання одним із подружжя однією сім’єю із іншою особою іншої статі, з якою він не перебуває у родинних відносинах.