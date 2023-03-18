Більше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбу

Водночас, передбачена низка випадків, коли шлюб можна розірвати за місяць, інформує ZN.ua.

Більше часу на роздуми: в Україні пропонують збільшити терміни розгляду заяв про розірвання шлюбу

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендував Раді прийняти за основу проєкт Закону України про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо зміни терміну розгляду заяв про розірвання шлюбу, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Члени Комітету підтримали ідею надати подружжю більше часу для ухвалення рішення про розірвання шлюбу.

Для подружжя, яке не має дітей законопроєктом №9043 пропонується надавати на ухвалення рішення три місяці з дня подання заяви про розлучення, для тих, хто має дітей — шість місяців. Нині орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу через місяць від дня подання такої заяви.

Водночас, у законопроекті будуть розширені та більш чітко виписані підстави для розірвання шлюбу протягом одного місяця. Пришвидшена процедура застосовуватиметься в разі:

  • здійснення одним із подружжя домашнього насильства стосовно іншого з подружжя або його дітей, що підтверджено рішенням суду, що набрало законну силу;
  • ухвалення до подання заяви про припинення шлюбу рішення подружжя про окреме проживання;
  • встановлення факту проживання одним із подружжя однією сім’єю із іншою особою іншої статі, з якою він не перебуває у родинних відносинах.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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