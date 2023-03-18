Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України

У Херсонській області місцеві гауляйтери скаржаться на дефіцит кадрів, інформує ZN.ua.

Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України
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Окупанти мають дефіцит робочої сили на тимчасово захоплених територіях України, інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів й 125 медсестер", - йдеться у повідомленні.

У Херсонську область окупанти планують привести нову партію педагогів , оскільки місцеві гауляйтери скаржаться на дефіцит.

"Це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає", - додали в ЦНС.


Анна Конюченко, ZN.ua





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