Війська РФ планують привести 250 педагогів та медиків на окуповані території України

Окупанти мають дефіцит робочої сили на тимчасово захоплених територіях України, інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Йдеться про 250 "гастролерів", з яких 125 лікарів й 125 медсестер", - йдеться у повідомленні.

У Херсонську область окупанти планують привести нову партію педагогів , оскільки місцеві гауляйтери скаржаться на дефіцит.

"Це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає", - додали в ЦНС.