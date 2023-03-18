СБУ підтвердила наявність паспортів РФ у родини ексрозвідника Семочка – Bihus.Info

Служба безпеки України підтвердила, що в близьких родичів колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка є російське громадянство. Зокрема, йдеться про дружину та її дітей від попереднього шлюбу, пише Bihus.Info із посиланням на відповідь СБУ на депутатське звернення.

Згідно з документом, дружина Семочка Тетяна Лисенко, її син Станіслав Лисенко, дочка Анастасія Котон та зять Володимир Котон мають чинні паспорти РФ та індивідуальні податкові номери держави-агресора.

Журналісти-розслідувачі нагадали, що писали про російські паспорти дружини тодішнього топ-посадовця СБУ , її дочки й зятя ще в 2018 році у відповідному розслідуванні. Номери документів Тетяни Лисенко та Володимира Котона співпадають із наведеними тоді, а Анастасія Котон після заміжжя і зміни прізвища отримала нові паспорт та ІПН. Інформація про громадянство Росії у Станіслава Лисенка стала новою.

Після публікації матеріалу Bihus.Info понад чотири роки тому Семочко заперечив, що його дружина має російський паспорт і подав у суд на журналістів щодо спростування цієї та іншої інформації з розслідування. Тоді також йшлося про тиск підрозділу Служби безпеки, очолюваного посадовцем, на фармринок, втручання в діалізні тендери та елітну нерухомість.

"Першу інстанцію Семочко виграв, по суті відрікшись від родичів. Одразу після цього журналістам арештували рахунки та майно, намагаючись змусити виконати рішення суду й спростувати розслідування ще до апеляції. Апеляція також стала на бік Семочка, однак касація скасувала усі попередні рішення й відправила справу на новий розгляд з нуля", – розповіли журналісти-розслідувачі.

Більше того, після звільнення в 2019 році колишній заступника голови Служби зовнішньої розвідки України досі намагається повернутися в орган через суд. Тоді його відправили у відставку з порушенням, що могло бути заздалегідь сплановано.

"Через півроку після публікації розслідування його звільнили із СЗР, однак зробили це з очевидним (а відтак, вірогідно, свідомим) порушенням – коли той перебував на лікарняному. Відтак, було цілком очікувано, що Семочко одразу пішов до суду оскаржувати своє звільнення", – нагадали в матеріалі.

У січні 2023 року справу експосадовця взяла Велика палата Верховного суду – позов розглядатимуть 17 суддів. Поки не відомо, коли розпочнеться процес.