Канцелярія президента Польщі підтвердила візит Байдена до країни

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в найближчому майбутньому приїде з візитом до Польщі. Про це повідомив керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, повідомляє RMF24 .

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав польський чиновник.