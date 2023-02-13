Прем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку України

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту ЄС у Брюсселі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. На це відреагував експрем'єр країни Сильвіо Берлусконі, зауваживши, що не став би зустрічатися з українським лідером, якби все ще був при владі. Після цього Мелоні виступила з заявою, в якій підтвердила "тверду та впевнену" підтримку України зі сторони свого уряду, повідомляє Ansa .

Повертаючись до скандальної заяви Берлусконі, слід зазначити, що експрем'єр Італії також звинуватив Зеленського в тому, що він нібито продовжує атакувати два регіони на сході України. На думку одіозного політика, якби це припинилося, РФ не напала в на Україну у лютому минулого року.

"Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно", - продовжив Берлусконі.

До слова, політик, який очолював уряд Італії з 1994 по 2011 роки, неодноразово називав російського президента Владіміра Путіна "добрим другом". Ба більше, його партія "Вперед, Італіє" все ще в парламенті.