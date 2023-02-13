Прем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку України

Експрем'єр Італії звинуватив українського президента в тому, що він нібито продовжує атакувати два регіони на сході нашої країни, інформує ZN.ua.

Прем'єрка Італії на тлі скандальної заяви Берлусконі щодо Зеленського підтвердила підтримку України
© footballhd.ru

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту ЄС у Брюсселі зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. На це відреагував експрем'єр країни Сильвіо Берлусконі, зауваживши, що не став би зустрічатися з українським лідером, якби все ще був при владі. Після цього Мелоні виступила з заявою, в якій підтвердила "тверду та впевнену" підтримку України зі сторони свого уряду, повідомляє Ansa.

Повертаючись до скандальної заяви Берлусконі, слід зазначити, що експрем'єр Італії також звинуватив Зеленського в тому, що він нібито продовжує атакувати два регіони на сході України. На думку одіозного політика, якби це припинилося, РФ не напала в на Україну у лютому минулого року.

"Ось чому я оцінюю поведінку цього пана дуже, дуже негативно", - продовжив Берлусконі.

До слова, політик, який очолював уряд Італії з 1994 по 2011 роки, неодноразово називав російського президента Владіміра Путіна "добрим другом". Ба більше, його партія "Вперед, Італіє" все ще в парламенті.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
Польща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкціїПольща закриває перехід на кордоні з Білоруссю і вводить нові санкції
Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"Прем’єр Нідерландів про передачу Україні винищувачів: "такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима"
Данілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброїДанілов припустив, що РФ спробує перекрити шляхи постачання Україні зброї
Зеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу РосіїЗеленський назвав Мінські угоди поступкою Заходу Росії
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегія готує програму підтримки України на п'ять років – ЗеленськийНорвегія готує програму підтримки України на п'ять років – Зеленський
ЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Красної Гори – ЗМІЗСУ спростовують заяви Росії про захоплення Красної Гори – ЗМІ
Глава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів УкраїніГлава Мюнхенської конференції закликає союзників не вагатися щодо передачі винищувачів Україні
В уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зараноВ уряді ФРН вважають, що говорити про гарантії безпеки для України поки зарано
"Повний пакет": французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України"Повний пакет": французький євродепутат закликає Захід повністю змінити стратегію озброєння України
Спроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення БерлусконіСпроба поцілувати руки Путіна, які по лікті в крові: МЗС України відреагувало на звинувачення Берлусконі
Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2Forbes: Стало відомо, хто в армії України отримає танки Challenger 2
Рішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з РосієюРішення прийме Зеленський: в США не пристали на пропозицію президента Бразилії щодо мирних переговорів з Росією
Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаківМелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків
У Москві до роковин вторгнення до України готують концерт за участю ПутінаУ Москві до роковин вторгнення до України готують концерт за участю Путіна
Последние новости
Подгружаем последние новости