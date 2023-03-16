Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії — Il Foglio

Кремль може планувати замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомило італійське видання Il Foglio із посиланням на дані розвідки.

Спецслужби мають підстави вважати, що колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв наказав прокремлівським найманцям з ПВК Вагнера ліквідувати Крозетто, призначивши винагороду у розмірі $15 млн.

У розвідці перехопили наказ Мєдвєдєва, який той надав «вагнерівцям». Найманці мали здійснити замах за допомогою одного з двох своїх осередків у Європі в Сербії, або Естонії.