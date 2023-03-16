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2023-03-16
Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії — Il Foglio
За «роботу» обіцяв заплатити 15 млн доларів.
© РИА Новости
Кремль може планувати замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто,
Спецслужби мають підстави вважати, що колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв наказав прокремлівським найманцям з ПВК Вагнера ліквідувати Крозетто, призначивши винагороду у розмірі $15 млн.
У розвідці перехопили наказ Мєдвєдєва, який той надав «вагнерівцям». Найманці мали здійснити замах за допомогою одного з двох своїх осередків у Європі в Сербії, або Естонії.
Микита Ткаченко, ZN.ua