Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії — Il Foglio

За «роботу» обіцяв заплатити 15 млн доларів.

Медведєв замовив вагнерівцям замах на міністра оборони Італії — Il Foglio
© РИА Новости

Кремль може планувати замах на міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомило італійське видання Il Foglio із посиланням на дані розвідки.

Спецслужби мають підстави вважати, що колишній президент Росії Дмітрій Мєдвєдєв наказав прокремлівським найманцям з ПВК Вагнера ліквідувати Крозетто, призначивши винагороду у розмірі $15 млн.

У розвідці перехопили наказ Мєдвєдєва, який той надав «вагнерівцям». Найманці мали здійснити замах за допомогою одного з двох своїх осередків у Європі в Сербії, або Естонії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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