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2023-03-15
Пів тисячі визнаних непридатними до служби мобілізують в окупованій Горлівці
Ще сотня окупантів, які перебувають на лікуванні в медустановах Горлівки збираються перекинути в Урзуф – для чого, інформує
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Росія планує мобілізувати в окупованій Горлівці близько 500 осіб, яких раніше було визнано непридатними для військової служби, інформує
Такий крок спричинений необхідністю поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.
Крім того, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах Горлівки будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії на предмет визначення придатності до подальшого проходження служби.
Оксана Коваль, ZN.ua