Пів тисячі визнаних непридатними до служби мобілізують в окупованій Горлівці

Росія планує мобілізувати в окупованій Горлівці близько 500 осіб, яких раніше було визнано непридатними для військової служби, інформує Генштаб .

Такий крок спричинений необхідністю поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.