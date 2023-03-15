Пів тисячі визнаних непридатними до служби мобілізують в окупованій Горлівці

Ще сотня окупантів, які перебувають на лікуванні в медустановах Горлівки збираються перекинути в Урзуф – для чого, інформує ZN.ua.

Пів тисячі визнаних непридатними до служби мобілізують в окупованій Горлівці
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Росія планує мобілізувати в окупованій Горлівці близько 500 осіб, яких раніше було визнано непридатними для військової служби, інформує Генштаб.

Такий крок спричинений необхідністю поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності.

Крім того, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах Горлівки будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження військово-лікарської комісії на предмет визначення придатності до подальшого проходження служби.


Оксана Коваль, ZN.ua





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