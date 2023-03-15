США не будуть проти, якщо інші країни захочуть надати Україні винищувачі – Білий дім

Такі рішення назвали «суверенними» – так свого часу говорили і про надання західних танків, інформує ZN.ua.

США не будуть проти, якщо інші країни захочуть надати Україні винищувачі – Білий дім
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Сполучені Штати Америки підтримають рішення будь-якої країни надати Україні винищувачі. При цьому там зазначають, що такі рішення є суверенними і кожна країна має приймати їх самостійно. Про це під час онлайн-брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Якщо інша нація захоче передати Україні винищувачі, ми, безперечно, підтримали б це», – зауважив представник Білого дому.

Проте він підкреслив, що американська сторона не тисне ні на кого щодо таких рішень. Натомість нагадав, між союзниками існує координація, зокрема у форматі «Рамштайн».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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