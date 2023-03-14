Зеленський підписав спільну декларацію з прем'єр-міністеркою Ісландії

Ісландія доповнила другу «п’ятірку» країн НАТО, які засвідчили свою підтримку Україні, інформує ZN.ua.

Зеленський підписав спільну декларацію з прем'єр-міністеркою Ісландії
© https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір підписали спільну декларацію під час її візиту в Київ. У декларації, зокрема, зафіксовано спільне бачення з усіх ключових питань двостороннього і міжнародного порядку денного. Про це поінформував заступник голови офісу президента Ігор Жовква в Facebook.

У декларації визначено пріоритетні напрями співпраці між Україною та Ісландією, зокрема, у рамках стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в НАТО

У документі зазначається про підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та невід'ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки

Зафіксовано підтримку української Формули миру та необхідності скликання Глобального саміту миру задля консолідації міжнародної підтримки України

Відзначено незмінну підтримку України з боку Ісландії, зокрема гуманітарну допомогу та сприяння у відбудові та швидкому відновленні України, у тому числі в енергетичній сфері

Висловлено готовність до тісної співпраці з метою забезпечення притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом створення cпеціального трибуналу щодо злочину агресії та реєстру збитків завданих внаслідок російської агресії з метою запуску всеосяжного механізму відшкодування збитків

Відзначено важливу роль Ради Європи та 4-го Саміту глав держав та урядів Ради Європи (16-17 травня 2023 року, Ісландія) в контексті забезпечення всеосяжної відповідальності за агресію росії проти України

Підтверджено, що Ісландія повністю приєднується до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти Росії у відповідь на її військову агресію.

Наголошено на важливості продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Президента України Grain from Ukraine.

Важливо, що у Спільній декларації відзначено підтримку Ісландією суверенного права України обирати власні заходи безпеки та рішення України стати членом НАТО, як тільки це дозволять умови.

Таким чином, Ісландія доповнила другу «п’ятірку» країн НАТО (після Чехії, Бельгії, Чорногорії, Литви, Польщі, Італії та Латвії), які вже засвідчили підтримку України у подібних спільних деклараціях.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системіЗеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
Індія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракетиІндія вкладе $2,5 мільярди у спільну з Росією розробку гіперзвукової ракети
В боях на сході вирішується, яким буде наше майбутнє – ЗеленськийВ боях на сході вирішується, яким буде наше майбутнє – Зеленський
Зеленський озвучив втрати росіян під БахмутомЗеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру МацієвськомуЗеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
Зеленський вперше поговорив з новим президентом ЧехіїЗеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії
Україна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — ЗеленськийУкраїна воюватиме, поки росіяни не залишать нашу землю — Зеленський
Україна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікуванняУкраїна запрошена на саміт НАТО у Вільнюсі: Зеленський озвучив очікування
Інтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в БахмутіІнтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в Бахмуті
Зеленський та міністр фінансів США обговорили формат компенсації збитків за війнуЗеленський та міністр фінансів США обговорили формат компенсації збитків за війну
Последние новости
Подгружаем последние новости