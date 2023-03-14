Зеленський підписав спільну декларацію з прем'єр-міністеркою Ісландії

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір підписали спільну декларацію під час її візиту в Київ. У декларації, зокрема, зафіксовано спільне бачення з усіх ключових питань двостороннього і міжнародного порядку денного. Про це поінформував заступник голови офісу президента Ігор Жовква в Facebook .

У декларації визначено пріоритетні напрями співпраці між Україною та Ісландією, зокрема, у рамках стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в НАТО

У документі зазначається про підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, та невід'ємне право України на самооборону та вибір власних заходів безпеки

Зафіксовано підтримку української Формули миру та необхідності скликання Глобального саміту миру задля консолідації міжнародної підтримки України

Відзначено незмінну підтримку України з боку Ісландії, зокрема гуманітарну допомогу та сприяння у відбудові та швидкому відновленні України, у тому числі в енергетичній сфері

Висловлено готовність до тісної співпраці з метою забезпечення притягнення Росії до відповідальності, у тому числі шляхом створення cпеціального трибуналу щодо злочину агресії та реєстру збитків завданих внаслідок російської агресії з метою запуску всеосяжного механізму відшкодування збитків

Відзначено важливу роль Ради Європи та 4-го Саміту глав держав та урядів Ради Європи (16-17 травня 2023 року, Ісландія) в контексті забезпечення всеосяжної відповідальності за агресію росії проти України

Підтверджено, що Ісландія повністю приєднується до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти Росії у відповідь на її військову агресію.

Наголошено на важливості продовження Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи Президента України Grain from Ukraine.

Важливо, що у Спільній декларації відзначено підтримку Ісландією суверенного права України обирати власні заходи безпеки та рішення України стати членом НАТО, як тільки це дозволять умови.

Таким чином, Ісландія доповнила другу «п’ятірку» країн НАТО (після Чехії, Бельгії, Чорногорії, Литви, Польщі, Італії та Латвії), які вже засвідчили підтримку України у подібних спільних деклараціях.