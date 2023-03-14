Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести війська з території України – Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній пресконференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Берліні заявив, що російський диктатор Владімір Путін має піти з України, адже світ ніколи не визнає території, які Росія анексувала. Про це повідомляє Укрінформ.

"Російська загарбницька війна є кричущим порушенням міжнародного права. І наша вимога є чіткою: Путін має відмовитися від свого божевільного плану та вивести свої війська з території України", – зазначив глава уряду ФРН.

За його словами, світ ніколи не визнає спроби РФ окупувати частину України, не визнає фейкових референдумів у чотирьох українських областях.

Шольц нагадав, що ці принципи територіальної недоторканності діють скрізь. Він нагадав, що Берлін і міжнародна спільнота також не визнають "незалежності" Нагорного Карабаху.

Німецький канцлер також підкреслив сторони поділяють думку, що саме зараз надзвичайно важливим є активізувати зусилля для мирного завершення багаторічного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією.

Німеччина, зазначив її лідер, стурбована нестабільністю на кордоні між цими країнами, яка загрожує подальшою ескалацією. Спільною метою, за словами канцлера, є завершення протистояння заради блага жителів Карабаху на засадах принципу територіальної цілісності як Азербайджану, так і Вірменії, з урахування інтересів народів обох держав і відповідно до міжнародних норм.

Шольц додав, що його країна бере участь у цивільній місії ЄС EUMA у Нагорному Карабаху, до якої ФРН направляє поліцейських.