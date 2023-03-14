Рада ЄС затвердила збільшення Європейського фонду миру, що фінансує військову допомогу Україні

Рада Європейського Союзу прийняла рішення збільшити розмір Європейського фонду миру (EPF) до 7,979 мільярда євро до 2027 року, йдеться на сайті інституції. З нього виділяють гроші на відшкодування військової підтримки України та інших партнерів ЄС, що передається державами-членами.

"Європейський фонд миру зараз став невід’ємною частиною підтримки з боку ЄС щодо просування миру й безпеки в усьому світі. Сьогоднішнє рішення підвищує фінансову межу Фонду до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту вирішальне для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу тоді, коли потреби продовжують виникати", – заявив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.