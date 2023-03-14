На Ставці Верховного Головнокомандувача висловили одноголосну позицію щодо продовження оборони Бахмуту

Попри заяви західних аналітиків про недоцільність оборони Бахмуту, Ставка Верховного Головнокомандувача, на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, прийняла спільне рішення продовжувати оборону міста. Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

У заяві сказано, що члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача Збройних Сил України й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмуту", – зазначили у ОП.

Як повідомляєтьс, на засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.