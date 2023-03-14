Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 384 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати росіян станом на 14 березня.

За понад рік повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили:

особового складу – близько 160540 (+740) одиниць;

танків – 3484 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 6789 (+15) од.;

артилерійських систем – 2519 (+16) од.;

РСЗВ – 495 (+2) од.;

засобів ППО – 260 (+1) од.;

літаків – 304 (+0) од.;

гелікоптерів – 289 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11) од.;

крилатих ракет – 907 (+0) од.;

кораблів/катерів – 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од.;

спеціальної техніки – 256 (+5) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.