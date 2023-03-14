Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

За добу українські військові задвохсотили понад 700 окупантів, інформує ZN.ua.

Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода

Почалася 384 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати росіян станом на 14 березня.

За понад рік повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили:

  • особового складу – близько 160540 (+740) одиниць;
  • танків – 3484 (+10) од.;
  • бойових броньованих машин – 6789 (+15) од.;
  • артилерійських систем – 2519 (+16) од.;
  • РСЗВ – 495 (+2) од.;
  • засобів ППО – 260 (+1) од.;
  • літаків – 304 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11) од.;
  • крилатих ракет – 907 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од.;
  • спеціальної техніки – 256 (+5) од.

«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





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