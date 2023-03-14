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2023-03-14
Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
За добу українські військові задвохсотили понад 700 окупантів, інформує
© Михайло Штекель/ Радіо Свобода
Почалася 384 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
За понад рік повномасштабної російсько-української війни окупанти втратили:
- особового складу – близько 160540 (+740) одиниць;
- танків – 3484 (+10) од.;
- бойових броньованих машин – 6789 (+15) од.;
- артилерійських систем – 2519 (+16) од.;
- РСЗВ – 495 (+2) од.;
- засобів ППО – 260 (+1) од.;
- літаків – 304 (+0) од.;
- гелікоптерів – 289 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2120 (+11) од.;
- крилатих ракет – 907 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5367 (+13) од.;
- спеціальної техніки – 256 (+5) од.
«Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua