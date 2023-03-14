На Херсонщині піротехніки й один цивільний підірвалися на російських боєприпасах

Мирний громадянин загинув, рятувальників госпіталізували, інформує ZN.ua.

На Херсонщині піротехніки й один цивільний підірвалися на російських боєприпасах
Фото ілюстративне
© Операція Об'єднаних сил / Facebook

Внаслідок детонації російських вибухонебезпечних предметів постраждали четверо піротехніків Державної служби України з надзвичайних ситуацій та загинув цивільний житель у звільненому від загарбників селі Посад-Покровське Херсонської області, повідомила ОВА в Telegram.

"Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас. Цього ж дня на протитанковій міні підірвався у полі місцевий мешканець – він знаходився у автомобілі. Чоловік загинув на місці", – розповіла місцева влада.

Травмованих через вибух рятувальників доставили в лікарню. За даними медиків, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.


Максим Царук, ZN.ua





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