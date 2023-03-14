Росія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООН

Загалом з 24 лютого 2022 року від дій російських загарбників вбито та поранено 21 965 людей в Україні, інформує ZN.ua.

Росія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООН
© КМДА, Олексій Самсонов

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України офіційно зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення. Серед них 8 231 людина убита та 13 734 поранених. Про це йдеться у щотижневому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.

Реальні цифри, наголошують в ООН, є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ затримала колаборантку з Лимана, яка збирала для росіян персональні дані українців на окупованих територіяхСБУ затримала колаборантку з Лимана, яка збирала для росіян персональні дані українців на окупованих територіях
У росіян 14 березня стався психоз: безпілотники літають скрізь – над аеропортами, НПЗ, хімзаводамиУ росіян 14 березня стався психоз: безпілотники літають скрізь – над аеропортами, НПЗ, хімзаводами
«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт«Росія за межами Росії»: Дубай став гаванню часів війни для російських еліт
Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд та його юрисдикцію — ПєсковРосія не визнає Міжнародний кримінальний суд та його юрисдикцію — Пєсков
Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаВже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Росіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – ВерещукРосіяни готуються екстрено евакуювати з ТОТ певні категорії людей – Верещук
Росія відчуває «снарядний голод» для артилерії – британська розвідкаРосія відчуває «снарядний голод» для артилерії – британська розвідка
Росія готова продовжити зернову угоду, але тільки на 60 днівРосія готова продовжити зернову угоду, але тільки на 60 днів
Зеленський озвучив втрати росіян під БахмутомЗеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом
Розстріляний росіянами Олександр Мацієвський був громадянином МолдовиРозстріляний росіянами Олександр Мацієвський був громадянином Молдови
Последние новости
Подгружаем последние новости