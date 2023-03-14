Росія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООН
Загалом з 24 лютого 2022 року від дій російських загарбників вбито та поранено 21 965 людей в Україні, інформує
З початку повномасштабного вторгнення Росії до України офіційно зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення. Серед них 8 231 людина убита та 13 734 поранених. Про це
Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.
Реальні цифри, наголошують в ООН, є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де йшли інтенсивні бойові дії, затягнулося, і багато повідомлень ще не підтверджено. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є численні жертви серед цивільного населення.