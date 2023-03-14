Росія вбила мінімум 8 231 людину, з яких 463 дитини – ООН

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України офіційно зафіксовано 21 965 жертв серед цивільного населення. Серед них 8 231 людина убита та 13 734 поранених. Про це йдеться у щотижневому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед поранених - 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити. Загинули 3664 чоловіки, 2173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки, стать 31 дитини та 1900 дорослих поки не встановлено.