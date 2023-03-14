Сценарії програшу Росії у війні: як реагуватиме Путін — The Economist

Президент Росії Володимир Путін може бути змушений відмовитись від влади, якщо Росія зазнає поразки у війні проти України, пише Newsweek.

Коли російський лідер почав повномасштабне вторгнення в сусідню Україну в лютому минулого року, Кремль сподівався захопити столицю Київ за лічені дні. Минуло більше року, а кінця, здається, не видно. Поки Росія продовжує намагатися повністю захопити східний Донбас, очікується, що Україна розпочне новий контрнаступ проти російських військ у найближчі місяці.

У понеділок речник Кремля Дмітрій Пєсков припустив, що шанси Росії на перемогу в Україні зменшуються, заявивши, що цілі російського лідера тепер можуть бути досягнуті лише військовими засобами, а не шляхом мирних переговорів.

Якщо Путіну не вдасться виграти війну на визначених ним умовах, він, зрештою, може бути змушений залишити посаду російського лідера, сказав виданню Борис Бондарев, колишній російський дипломат, який публічно подав у відставку через вторгнення в Україну минулого року.

«Путіна можна замінити. Він не супергерой. У нього немає суперздібностей. Він просто звичайний диктатор», — сказав 42-річний Бондарев, який залишив роботу експерта з контролю над озброєннями в дипломатичній місії Росії в Женеві в травні 2022 року.

За його словами, історія показує, що подібні диктатори час від часу змінювалися: якщо вони програвали війну і не могли задовольнити потреби своїх прихильників, вони зазвичай йшли.

Бондарєв вважає, що якщо росіяни зрозуміють, що війна програна, а Путіну нічого запропонувати їм натомість, настануть «розчарування і незгода».

«Вони можуть зрозуміти, що Путін їм більше не потрібен. Я думаю, щойно вони попрощаються з ілюзіями і опиняться в новій реальності, де Путін нічого не може дати, крім страху і репресій проти власного народу, це змінить ситуацію», — сказав він.