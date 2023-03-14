Партизани в Новій Каховці підірвали "заступника глави" окупаційної адміністрації

В обід понеділка, 13 березня, партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" організував підрив так званого заступника глави "військової адміністрації" тимчасово захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області.

У момент вибуху колаборант перебував біля свого автомобіля. Це відбулося на проспекті Перемоги, поблизу місцевого кафе "Смачна країна".

Партизани запевнили, що серед цивільних мешканців міста ніхто постраждав.

"Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію. У будь-якому разі, це стане нагадуванням росіянам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно чинити бесчинство на українській землі. Роботи багато, далі буде…" – йдеться в повідомленні.